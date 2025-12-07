天皇陛下は、日本山岳会の創立120周年記念式典に会員として出席されました。6日午後3時過ぎ、陛下は東京都内のホテルを訪れ、「日本山岳会」の創立120周年記念式典と晩さん会に出席されました。「日本山岳会」は1905年に日本で最初に設立された山岳団体で、登山が趣味の陛下は1987年に会員となり、会員番号は10001番です。陛下はこれまでに170余りの山々に登っていますが、即位後は機会がなく、ベテランの会員が若手をヒマラヤなど