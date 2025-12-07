新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会の全国ネット放送「新日本プロレス１・４東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューＳＰ」（テレビ朝日系、当日２２時１５分〜）の「地上波ゲスト解説」にくりぃむしちゅー・有田哲平（５４）、「地上波スペシャルゲスト」に中村獅童（５３）がそれぞれ決定した。同大会では棚橋弘至の引退試合（vs オカダ・カズチカ）や、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリスト・ウルフ