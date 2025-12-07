ボートレース若松の「若松夜王Ｓ３戦ソフトバンクスホークス杯福岡県内選手権」は６日、予選２日目が行われた。森清友翔（２４＝福岡）の１Ｒの追い上げが見事だった。５コースからのまくり差しは不発で、２Ｍを回った時は６番手。そこから追撃に入って２周１Ｍで５番手に上がると、３周１Ｍで４番手、そして３周２Ｍ、前を行く小川広大を外マイで一気に抜き去って３着でフィニッシュした。抜いた小川（４着）や松下誉士（５着