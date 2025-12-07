ボートレース福岡の「スポーツ報知杯」は６日、予選２日目が行われた。井上大輔（３９＝岡山）は７Ｒ、３コースから１Ｍ迷いのない強ツケマイで抜け出しに成功。「１Ｍはうねっていたら終わっていたし、運が良かった」と安堵の表情で振り返った。前節のＳＧチャレンジカップで地元・瓜生正義が乗った６７号機が相棒。「２日目の感じなら全然問題ない。出ている藤井（公人）君にも行かれる見え方ではなかった」と成績同様に上