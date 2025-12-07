防衛省は、中国海軍の空母「遼寧」が沖縄周辺で戦闘機などを発着させる訓練を行ったと発表しました。防衛省は5日午後2時ごろ、中国海軍の空母「遼寧」が沖縄県・久場島の北約420kmの海域を航行していることを確認。6日午前7時ごろには、「遼寧」とミサイル駆逐艦3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を通過し、太平洋に向け航行しました。遼寧はその後、沖大東島の西約270kmの海域で艦載戦闘機と艦載ヘリを発着させる訓練を行いました