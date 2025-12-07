長崎・佐世保市の踏切で車が列車に衝突する事故があり、車に乗っていた3人が病院に搬送されました。事故があったのは、佐世保市皆瀬町の松浦鉄道の踏切です。警察によると6日午後6時35分ごろ、佐世保市の51歳の女性が運転する普通乗用車が松浦鉄道の列車に衝突しました。車には10代の女性と年齢不詳の男の子も乗っていましたが、3人は病院への搬送時、意識があり命に別条はないということです。列車に乗っていた35人にけがはありま