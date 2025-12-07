W杯複合男子個人第3戦の前半距離で27位の山本涼太（左端）と34位の木村幸大（右手前）＝トロンヘイム（共同）ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は6日、ノルウェーのトロンヘイムで距離を先に実施するマススタート方式の個人戦が行われ、男子第3戦は山本涼太（長野日野自動車）が12位だった。前半距離（10キロ）はトップと小差の27位で終え、後半飛躍（ヒルサイズ＝HS102メートル）で92メートルまで飛んで順位を上げ