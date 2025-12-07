ノーベル賞の授賞式のためにスウェーデンのストックホルムに滞在している日本人受賞決定者の2人が6日、ノーベル博物館を訪れ、カフェの椅子にサインする恒例行事に臨みました。ノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授と、生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特別栄誉教授は6日、ストックホルムのノーベル博物館を訪れました。2人は館内にあるカフェの椅子の裏にサインをし、自身の業績にゆかりのある記念品を寄