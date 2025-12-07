サウサンプトン（イングランド2部）は5日、暫定監督を務めていたトンダ・エッカート氏の正式就任を発表した。日本人MF松木玖生が所属するサウサンプトンにとっては、1年でのプレミアリーグ復帰を目指す今シーズンだが、開幕から下位に低迷。チャンピオンシップ第13節終了後には、ウィル・スティル前監督の解任を発表していた。第14節よりエッカート氏が暫定監督となり、後任人事の選定の進むと見られていたが、エッカート体