12月6日に埼玉スタジアム2002で行われた明治安田J1リーグの最終節。浦和レッズは川崎フロンターレを4−0で下し、今季の最終戦を白星で締め括った。この試合を最後にチームを去るDFマリウス・ホイブラーテンは、右のセンターバックとして先発出場。4点をリードして迎えた82分にDF藤原優大と交代し、サポーターから万雷の拍手を受けながらピッチを後にした。そのサポーターからの声援は、常にノルウェー人DFの力になっていた。