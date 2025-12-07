ボートレース下関のＧ?「開設７１周年記念海響王決定戦」が７日に開幕する。篠崎元志（３９＝福岡）が近況好調の５３号機を手にした。夏場以降はコンスタントに予選を突破。前回は若手Ｂ１の坂本一真と組んで予選突破はならなかったが、１０戦１勝２着３本３着３本４着３本で５、６着はなし。動きもパワフルだった。篠崎も特訓後に「班でしっかり一緒はいっているし、エンジンは良さそう」と手応え。今年は優勝こそないも