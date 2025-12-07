ボートレース下関のＧ?「開設７１周年記念海響王決定戦」が７日に開幕する。木下翔太（３４＝大阪）はＳＧ、Ｇ?戦線を主戦場にしていた時期もあったが、２０２０年の平和島ＧＰシリーズを最後に、ＳＧ舞台からは遠ざかっている。今年は９優出３Ｖ。からつＧ?７２周年記念では優出（５着）を果たした。「成績は気にしてないですね。目の前の一走をしっかり走ろうと思っている」と?復活?に向けて地道に前進するつもりだ。そ