6日夜、愛知県日進市の公園で３人組の男子中学生が５人組の男に暴行をうけた上現金合わせておよそ２万１０００円を奪われました。 【写真を見る】愛知県日進市の公園で3人組の男子中学生が5人組の男に暴行され現金計2万1000円を奪われました。 6日午後７時半ごろ、日進市赤池の前田公園で、いずれも名古屋市天白区の男子中学生３人が５人組の男に因縁をつけられ、首を絞められたり、足を蹴られるたりする などの暴行を受け