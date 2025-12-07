プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本のふわとろ卵の親子丼」 「ゴボウのきんぴら」 「ブリのかす汁」 の全3品。 トロトロ卵の親子丼に、体が温まるかす汁を合わせて。寒い日に食べたいメニューです。【主食】基本のふわとろ卵の親子丼 鶏むね肉を使ったあっさりとした親子丼です。覚えておくと重宝する基本の味付けです。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：949Kcal レシ