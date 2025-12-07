日本テレビのキャンペーン「こどもウイーク」が環境省のグッドライフアワードを受賞しました。「グッドライフアワード」は環境と社会をよくする取り組みを行っている個人や団体などを環境省が表彰するものです。こどもウイークは「いっしょにつくる、ミライ」をコンセプトに2023年にスタートし、こどもを取り巻く社会問題を伝えるほか、こども向けポータルサイト「Yahoo!きっず」などと連携し、子どもの意見表明の意義を発信してき