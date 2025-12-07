10日に行われるノーベル賞の授賞式を前に生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文特任教授は6日、スウェーデンで記者会見を行い基礎研究の重要性について言及しました。本岡英恵・NNNストックホルム「授賞式の準備が着々と行われています。こちらの花は授賞式会場に飾られるのですが本当に良い匂いがしますね」10日の授賞式を彩るデザインのコンセプトは「リサイクル」でステージを飾る花々の準備が進められていました。こうし