プレミアリーグ第15節アストン・ヴィラ対アーセナルの一戦は2-1で、ホームチームの勝利に終わった。アーセナルは第3節リヴァプール戦以来の黒星となり、勝ち点を落とす結果となった。これによりマンチェスター・シティとの勝ち点差が5ポイント。シティがサンダーランドに勝利すれば、2ポイント差となる。この上位対決で先制したのはホームのヴィラだ。36分、左サイドからクロスが挙がり、大外で反応したのは右SBのマティ・キャッシ