◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（６日、ポーランド・ビスワ）男子個人第６戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３４メートル）が行われ、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、合計２６７・２点で３位に入り、１１月２３日の個人第２戦で優勝して以来４戦ぶりに表彰台に立った。１回目に１３０・５メートルを飛び４位につけた。２回目は１２３メートルと飛距離を伸ばせなかったとはいえ、来年２月のミラ