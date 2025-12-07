カロリンスカ研究所での公式記者会見で、質問に答えるノーベル生理学・医学賞の坂口志文・大阪大特任教授（左）＝6日、ストックホルム（共同）【ストックホルム共同】ノーベル賞を受賞する坂口志文大阪大特任教授（74）がノーベルウイーク初日の6日、ストックホルム市内のカロリンスカ研究所で公式記者会見し「ノーベル賞選考委員会は基礎研究を高く評価した。社会に医学研究の重要性を認識してもらうことで、基礎研究への支援が