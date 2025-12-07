忙しい平日の夕食づくりにうれしい、15分煮込みの簡単おかず。ふっくら大きく丸めた肉だんごがほろっとほぐれ、とろりと甘い白菜と相性抜群。しょうゆバターの香りがクセになり、気づけば何度もリピートしてしまいます！『大きな肉だんごと白菜のしょうゆバター煮込み』のレシピ材料（2人分）〈大きな肉だんご〉 豚ひき肉……250g ねぎの粗いみじん切り……1/2本分（約50g） 片栗粉……小さじ2 酒……小さじ2 塩……小さ