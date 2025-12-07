６日午後９時頃、東京都墨田区江東橋の風俗店で、「冷蔵庫を清掃していたら、子どもの首のようなものがあった」と男性店員から１１０番があった。警察官が駆けつけたところ、ポリ袋に包まれた乳児の頭部が見つかった。警視庁本所署は死体遺棄事件として捜査を始めた。現場はＪＲ錦糸町駅から南東に約２００メートルの飲食店などが並ぶ地域。