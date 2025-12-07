【プレミアリーグ第15節】(ヴィラ・パーク)アストン・ビラ 2-1(前半1-0)アーセナル<得点者>[ス]マティ・キャッシュ(36分)、エミリアーノ・ブエンディア(90分+5)[ー]レアンドロ・トロサール(52分)<警告>[ー]リッカルド・カラフィオーリ(72分)、ブカヨ・サカ(74分)観衆:42,888人└90+5分の劇的決勝弾!!好調アストン・ビラがホームヴィラ・パークで首位アーセナル撃破!