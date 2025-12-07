[12.6 ラ・リーガ第15節](メンディソロッサ)※24:15開始<出場メンバー>[アラベス]先発GK 1 アントニオ・シベラDF 5 ジョン・パチェコDF 14 ナウエル・テナグリアDF 17 ホニー・オットDF 24 ビクター・パラダMF 4 デニス・スアレスMF 6 アンデル・ゲバラMF 19 パブロ・イバニェスMF 20 カセベMF 21 アブデ・レバッハFW 15 ルーカス・ボジェ控えGK 13 ラウール・フェルナンデスGK 31 G. ŚwiderskiDF 3 ユセフ・レケディム