F1アブダビ GP予選サーキット：アラブ首長国連邦／ヤス・マリーナ路面状況：ドライ気温：25.0℃路面温度：28.7℃ F1アブダビ GPの予選がヤス・マリーナで行われ、M.フェルスタッペン（RBR）がポールポジションを獲得した。2番手はL.ノリス（MCL）、3番手はO.ピアストリ（MCL）となっている。 なお、角田裕毅（RBR）は10番手となった。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバー名（チ&#1