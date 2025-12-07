ラ・リーガ 25/26の第15節 ビリャレアルとヘタフェの試合が、12月6日22:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはボルハ・マジョラル（FW）、エイドリアン・リソ（FW）、マリオ・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。 45