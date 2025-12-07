歌手・森山良子が５日、ＳＮＳに新規投稿し、娘でＤＪとして活動する小木奈歩、娘婿の「おぎやはぎ」小木博明との楽しげな３ショットを公開した。小木は２０１０年１０月に結婚している。「娘の奈歩のお誕生日。滅多に行く事の無かったメキシカンに。オギと３人で。」と報告。「帰りはエレベーターが開いたら鏡に映る３人、、、え？一斉にパシャパシャパシャ自撮り，３人どり」とエレベーターで３人がそれぞれ自身のスマホで自