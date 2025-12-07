６日午前１１時頃、甲府市上帯那町の御巣鷹山の山中で、東京都練馬区の武蔵野音楽大教授、上村英郷さん（６５）が倒れているのを山梨県警ヘリ「はやて」が発見した。上村さんは山岳警備安全対策隊に救助されたが、その場で死亡が確認された。甲府署の発表によると、３日夕、同山近くの林道に「朝方からバイクが止まっている」と登山客から通報があり、同署が調べたところ、捜索願が提出されていた上村さんのバイクと判明。４日