ボートレースとこなめのＧ?「開設７２周年記念競走トコタンキング決定戦」は６日、予選３日目が行われた。峰竜太（４０＝佐賀）は５Ｒ、２号艇で２着。１０Ｒは５コースから１Ｍ全速ターンで攻めるも、外に流れて５着。ここまで３、５、３、２、５着。得点率２９位からの勝負駆けとなる。舟足に関しては「足は良さそう。伸びは上がいるけど、出足とかは気に入っている」と悲観の色はない。予選最終日は１２Ｒ１号艇の１走。