◆スノーボード・アルペンＷ杯第１戦（６日、中国・美林）女子パラレル大回転の今シーズン初戦が行われ、昨季アルペン種目で日本勢初の総合優勝を成し遂げた２２歳の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は、１６人で争うノックダウン方式の決勝トーナメント（Ｔ）に臨み、６位だった。２人で滑り、先着で勝敗が決まる決勝Ｔ。三木は同日の予選５位で日本勢唯一、進出し、決勝Ｔ１回戦では米国選手とのマッチアップ。青コースで出