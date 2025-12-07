Ｊ１Ｃ大阪が来季の新戦力として、Ｊ２に降格する湘南のＦＷ鈴木章斗（２２）の獲得に乗り出していることが６日、複数の関係者の話で分かった。既にオファーを提示しているという。大阪府出身でＧ大阪の下部組織から阪南大高を経て、２０２２年に湘南入り。１８０センチの高さに足元の技術も兼ね備えた万能型ＦＷで、２４年に１０得点を挙げると今季も１９位に沈んだチームで９得点と奮闘した。複数クラブとの争奪戦となる見通