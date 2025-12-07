赤ちゃんの頭部のようなものが見つかった現場の雑居ビル付近に集まる警視庁の捜査員ら＝6日午後11時51分、東京都墨田区6日午後9時ごろ、東京都墨田区江東橋4丁目の雑居ビル内の風俗店で、男性従業員から「店の冷蔵庫を清掃していたら子どもの頭のようなものを見つけた」と110番があった。警視庁によると、赤ちゃんのものとみられる頭部に加え、鑑識活動により、両手足を発見した。同庁は死体遺棄と死体損壊の疑いで捜査する。