1991（平成3）年12月7日、真珠湾攻撃から50年のこの日、追悼記念式典がハワイ・オアフ島の海軍基地ふ頭などで行われた。花束を海に投じ、海中に眠る戦没者945人の冥福を祈ったブッシュ米大統領（写真）が「かつての敵国を民主主義に再生させ、敵を友とした」と演説すると、会場は大きな拍手に包まれた。