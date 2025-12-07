ボートレースとこなめのＧ?「開設７２周年記念競走トコタンキング決定戦」は６日、予選３日目が行われた。下出卓矢（３９＝福井）は２Ｒ、４コースからまくって勝利。６Ｒもインから逃げて連勝を決めた。これで得点率１６位タイに浮上。「連勝で予選最終日に勝負できるので、気合を入れてきました」と一日早い勝負駆けをクリアし、胸をなで下ろした。３５号機は「前半は伸びに振りました。後半は逃げたかったので出足型にし