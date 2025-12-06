フィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）が、まさかの失速に表情を曇らせた。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーでは、３回転ループ、３回転サルコーで転倒するなど、ミスが目立った。１３２・９５点にとどまり、合計２１０・２２点で５位だった。今大会で日本勢上位２選手に入れば２０２６年ミラノ・コルティナ五輪出場に大きく前進