ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い12月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）12月の「魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。12月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！魚座（うお座：2月19日〜3月20日）全体運仕事の忙しさが目立つ月ですが、活躍の月となりそうです。ここでの頑張りは後の収穫につながりそうな