サッカー２６年Ｗ杯北中米大会の組み合わせが決まった。目標の世界一に向け、日本代表・森保監督はこれまで「Ｗ杯までに２〜３チーム分の戦力を」と選手層の厚いチームづくりをテーマに掲げてきた。１次リーグ（Ｌ）の開催地が中部地区となり「Ｗ杯の時期はめちゃくちゃ暑い。厳しい環境の中、戦わないといけない」と体力を消耗する試合で、メンバーを代えながらの戦いを見据えた。「今の日本は、より高いレベルの選手たちを使