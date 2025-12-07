◇F1第24戦アブダビGP（2025年12月6日UAEヤスマリーナ・サーキット＝1周5.281キロ）来季のF1シートを失ったレッドブルの角田裕毅が7戦ぶりに予選3回目（Q3）進出を果たし、10番手につけた。セクター3のタイムが悪く、1回目（Q1）は15番手でぎりぎり突破。2回目（Q2）もセクター3で苦戦しながらセクター2で全体ベストを出し、11番手と0.007秒差の1分23秒034で通過した。Q3はトラックリミット違反でタイム抹消となった。ド