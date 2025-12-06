12月6日に行われた明治安田J1リーグ最終節、浦和レッズはホームの埼玉スタジアム2002で川崎フロンターレと対戦し、4−0で快勝した。今季限りでの退団が発表されているFWチアゴ・サンタナは、この試合で惜別のゴールを決め、有終の美を飾った。試合後、チアゴ・サンタナは「何よりも良い形でシーズン終えたと思います」と安堵の表情を見せ、「ゴールも決めたし、チームも勝利にも貢献できたことを嬉しく思います」と、自らの得