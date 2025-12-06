勝てば文句なしでJ1リーグ制覇が決まる鹿島アントラーズ。その緊迫した一戦で勝負を決めたのは、今季加入の“エース”レオ・セアラだった。明治安田J1リーグ最終節、鹿島は4連勝中と波に乗る横浜F・マリノスをホームに迎えた。一進一退の攻防が続く中、20分に荒木遼太郎の折り返しをレオ・セアラが押し込み、先制に成功。57分には松村優太のクロスを頭で合わせて追加点を挙げた。レオ・セアラの活躍で勝利した鹿島は、9年ぶり