モデル・俳優の生見愛瑠さんが韓国・ソウルを訪れます。年に何度も通うほど韓国好きの生見さんが、韓国最先端ファッションや韓国スター御用達グルメを楽しみます。さらに、世界注目ガールズグループと感動のサプライズ対面。俳優として大きく飛躍した生見愛瑠さん、常に前向きに生きるコツとは？