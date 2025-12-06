【ワシントン（米国）５日（日本時間６日）＝岩原正幸】サッカーの２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が、当地で行われ、８大会連続８度目の出場となるＦＩＦＡランク１８位の日本は１次リーグ（Ｌ）Ｆ組で、同７位オランダ、同４０位チュニジア、欧州予選プレーオフ（ＰＯ）Ｂ組（スウェーデン、ウクライナ、ポーランド、アルバニア）の勝者と戦うことが決まった。Ｗ杯２大会連続指揮となる森保一監督（５７）は欧州２か国