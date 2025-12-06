４日、「２０２５企業家ボアオフォーラム」の並行フォーラム「２０２５デジタル・インテリジェンス科学技術イノベーション発展大会」の会場。（瓊海＝新華社配信）【新華社海口12月6日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で5日まで4日間開かれた「2025企業家ボアオフォーラム」の関連イベントでは、多くの企業家が先端技術と産業の融合を巡り、議論を交わした。中でも低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済