警視庁によると、6日午後9時ごろ、東京都墨田区のビルに入る風俗店で、従業員から「冷蔵庫を清掃していたら生首のようなものがあった」と110番があった。赤ちゃんの頭部の可能性があり、同庁は死体遺棄事件として調べる。