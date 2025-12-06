「柔道・グランドスラム東京大会」（６日、東京体育館）男子９０キロ級決勝が行われた。昨夏のパリ五輪銀メダリストで、２５年世界選手権王者の村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝が、同銀メダルの田嶋剛希（パーク２４）との日本人対決を制し、２６年世界選手権（同１０月、バクー）代表に内定した。３度目の直接対決。前回対戦の世界選手権決勝では指導３による勝利だったが、この日は内股と大外刈りの技ありで合わ