◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）女子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で２位。同５位から出た坂本花織（シスメックス）が１４９・４０点、合計２１８・８０点で３位だった。合計２２２・４９点のアリサ・リュウ（米国）が優勝。初出場の１７歳、中井が堂々の演技で