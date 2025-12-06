元ＡＢＣテレビのアナウンサーで、２００５年にフリーに転身した山本モナ（４９）が６日、ＳＮＳを更新。母校・早稲田で恩師と再会したことを報告した。１３歳、１１歳、６歳の子の３児の母である山本は、１１月１３日、司法試験に合格したことを報告していた。「毎年恒例、早稲田の知財懇親会へ参加してきました。ほんっっっとうにお世話になった、恩師である、特許法・鈴木先生と、著作権法・上野先生と。他にも、先生方、