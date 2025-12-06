Image: Blue Origin（Blue Moon MK1のコンセプト画像） Amazon創設者のジェフ・ベゾス氏による民間宇宙企業Blue Originが、月面着陸機「Blue Moon Mark1」の画像を公開しました。ブラックフライデー前の11月22日、ベゾス氏が自身のXに画像をポスト。無人月着陸機MK1月面着陸機Blue Moonは、宇宙飛行士を月まで運ぶのが目的。しかし、そのファーストステップとなるMark 1、通称MK1は無人機で