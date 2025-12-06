お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（４２）が、６日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃コイワラ【芸人×恋愛】」に出演。恋の悩みを語った。「恋よりもお金が大事」と語る田辺が、最後に恋をしたのは１４年前。新大久保にあるサムギョプサル屋の韓国人店員に恋をしたという。「本当にかっこよくて毎日毎日通って、その人が焼いてくれるサムギョプサルを食べて、お酒とかも飲んで夜中までいた」というが「そしたら３０