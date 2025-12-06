「ＮＥＷＳ」の小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキの３人が「ｗｉｔｈＭＵＳＩＣ」（日本テレビ系）に出演。小山が元メンバーの山下智久との秘話を明かした。小山と山下は年齢が１つ違いで、近所に住んでいることもありランチに行く間柄だという。小山は山下に海外での活動について話を聞き、山下からは「ＮＥＷＳどうなの？」と近況を尋ねられた。さらに山下からは「楽しいことができるタイミングがあったら、一緒にやらない