ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」が７日に開幕する。安井瑞紀（３２＝岡山）はエンジン抽選で２連対２８％の７号機を獲得。「一人で乗ってる分には違和感はなかった。足併せでも良くも悪くもなかったですね」と感触はまずまずだった。２０２６年前期適用勝率は６・２８で初Ａ１級を決めた。「気持ちの面が大きかった」と要因を分析。ただ「夏の調整は得意な方とは思うけど、冬が苦手